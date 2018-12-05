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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Halk otobüsü kanala düştü: 1 yaralı - ELAZIĞ

Halk otobüsü kanala düştü: 1 yaralı - ELAZIĞ

- Olay yerinden görüntü - Kaza yapan otobüsten detay - Mahalle sakinlerinden Hanifi Kaya'nın konuşması - Otobüsün çekici ile kanaldan çıkarılması - Yolculardan Kazım Öğün'ün konuşması Elazığ 'da halk otobüsü kanala düştü: 1 yaralıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da halk otobüsünün kanala düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Aksaray Mahallesi Yazıyolu Sokak'ta sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen 23 EB 940 plakalı halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kanala düştü.Kazada, hafif yaralan bir yolcuya olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta müdahale edildi.Mahalle sakinlerinden Hanifi Kaya, kazanın meydana geldiği yolun dar olması nedeniyle zaman zaman kazalar yaşandığını öne sürdü.Daha kötü bir kaza yaşanmadan yolun bir an önce genişletilmesi gerektiğini savunan Kaya, yetkililerin gerekli çalışmayı yapmasını istedi.Yolculardan Kazım Öğün ise yolun bir an önce genişletilmesini istediklerini belirterek, "Yolun durumu ortada. Bu yol bir türlü yapılmıyor. Kaç senedir bu rezilliği çekiyoruz." dedi.
- Parsel sahipleriyle anlaşılamadıKonuyla ilgili Elazığ Belediyesinden yapılan açıklamada, mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda yolun genişletilmesi için kamulaştırma çalışmalarına 2016 yılında başlandığı belirtildi.Belediyenin yolun genişletilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalıştığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Aksaray Mahallesi Yazıyolu Sokak'ın genişletilmesi için 11 parsel üzerinde bulunan müştemilat ve ağaç bedel çalışması tamamlanmıştır. Bunlardan 2 parsel sahibi ile uzlaşmaya varılmış, 5 parsel sahibi ile uzlaşılmaya çalışılmaktadır. Ancak diğer 4 parsel sahipleri ise uzlaşmaya hiç gelmemiştir. Uzlaşma yoluyla sonuç alınamadığı takdirde mahkeme yoluyla kamulaştırmanın tamamlanıp, yolun genişletilmesi için çalışmalara başlanacaktır. Konuyla ilgili mahalle muhtarına gerekli bilgi verilmiştir."

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