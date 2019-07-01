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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı - MALATYA Haberi

Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı - MALATYA Haberi

- Kaza yerinden detay görüntüler - Kaza yapan araçların görüntüsü - Polis ekiplerinin çalışması Malatya 'da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralıMALATYA (AA) - Malatya 'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.Mehmet Karaaslan yönetimindeki 44 PH 173 plakalı otomobil, Yakınca Mahallesi Kenan Işık Caddesi'nde, Süleyman Yıldırım idaresindeki 44 H 0036 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı.Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.Otomobil sürücüsü Karaaslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Halk Otobüsü 

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