Halk otobüsü ile iş makinesi çarpıştı: 5 yaralı - DİYARBAKIR
- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan araçlardan görüntüler Diyarbakır 'da halk otobüsü ile iş makinesi çarpıştı: 5 yaralıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da özel halk otobüsü ile iş makinesinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.Murat Güneş'in kullandığı 21 H 0074 plakalı özel halk otobüsü, Merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi'nde Ahmet Şıh'ın kullandığı plakasız iş makinesiyle çarpıştı.Kazada, otobüs sürücüsü ile 4 yolcu yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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