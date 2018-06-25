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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Halk otobüsü ile hastaneye taşındı, simit tezgahının gelmesini bekledi

Halk otobüsü ile hastaneye taşındı, simit tezgahının gelmesini bekledi

-Otobüsün acile girişi

Acil Servis Güzergah Hastane Halk Otobüsü 

- -Araçtan indirilen hastanın simit tezgahını istemesi
- -Tekrar araca binmek istemesi
- -Hastaneden ayrılması
- -Dedaylar

( SİVAS - ÖZEL)- Sivas’ta halk otobüsünde fenalaşan simit satıcısı, halk otobüsü ile hastaneye taşındı. Otobüsten inen satıcı kendini bekleyen sedyeye binmek yerine araçta kalan tezgahının derdine düştü SİVAS

- Sivas’ta halk otobüsünde fenalaşan simit satıcısı, halk otobüsü ile hastaneye taşındı. Otobüsten inen satıcı kendini bekleyen sedyeye binmek yerine araçta kalan simit tezgahını bekledi. Sivas’ta geçimini simit satarak sağlayan 2 çocuk babası 28 yaşında ki İbrahim Akın, simit tezgahı ile bindini halk otobüsünde fenalaştı. Otobüs sürücüsü güzergahını değiştirip, epilepsi hastası olan Akın’ı Numune Hastanesi acil servisine taşıdı. Otobüsten indirilen Akın, kendisi için hazırlanan sedyeye binmek yerine araçta kalan simit tezgahının derdine düştü. Tezgahına kendisine teslim edilen Akın hastaneye girmekten de vazgeçti. İyi olduğunu belirten Akın yeniden otobüse binmek istese de hastane güvenlik görevlileri buna izin vermedi. Akın bunan üzerine yaya olarak hastaneden ayrıldı. (MAG-GF-
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