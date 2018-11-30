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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Halk otobüslerine dadanan hırsızlar tutuklandı

Halk otobüslerine dadanan hırsızlar tutuklandı

Şüphelilerin adliyeye sevk edilişi

Akalan Kamera Halk Otobüsü Hırsız Şehir İçi 

-adliyeden detay görüntü
--arşiv-
-hırsızlık anları

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas'ta halk otobüslerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sivas'ta şehir içi taşıma hizmeti yapan 4 ayrı halk otobüsünde 27 Kasım gecesi hırsızlık olayı gerçekleştirildi.
Otobüs şoförlerin yaptığı şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otobüs içerisinde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Kamera kayıtlarından olayı gerçekleştiren şüphelilerin T.P. (17), T.S. (15) ve M.K. (18) tespit edildi. Yapılan çalışmayla şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin halk otobüslerine girerek yaklaşık 500 lira çaldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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