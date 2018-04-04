Halk Günü’ne katılanların en önemli sorunu işsizlik

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- Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Halk Günü’nde 160’ı aşkın kişiyle görüştü. Halkın aktardığı sorunların başında işsizlik olduğunu söyleyen Bozbey, sorunların çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer “Barış Meclisi”nde düzenlenen Halk Günü’nde vatandaşlarla bir araya geldi. 160’ı aşkın kişinin katıldığı Halk Günü’nde Başkan Bozbey, dile getirilen sorunlara tek tek yanıt vererek çözüm aradı. Ziyaretler sırasında çok sayıda vatandaş da sportif başarılarını Başkan Bozbey ile paylaştı. Emre Erkan Gençlik Spor Kulübü adına mücadele ederek kick boks muay thai Türkiye Şampiyonu olan Zafer Şayık, Türkiye Şampiyonu olan Yeşil Bursa Rahvan At ve Binicilik Kulübü sporcuları Melike Özpınar ve ikinci Ceren Senbur, ile sezon içerisinde çeşitli kategorilerde başarı elde eden Nilüferspor 1987 Kulübü yönetimi kupa ve madalyalarını Mustafa Bozbey’e getirdi. Başkan Bozbey de başarılı sporcuları kutlayarak ödüllendirdi. Uçak biletleri Bozbey’den Başkan Bozbey’i ziyaret edenler arasında minik satranç şampiyonu Ali Arda Pınar da vardı. Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda 7 yaş kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Ali Arda Pınar başarısını Başkan Bozbey ile paylaştı. 20-29 Nisan’da Arnavutluk’da düzenlenecek olan Dünya Okullar Şampiyonası’nda Türkiye’yi milli forma ile temsil edecek olan Ali Arda Pınar’ın ailesi Bozbey’den destek istedi. Minik şampiyonun başarısı ile gurur duyduğunu söyleyen Başkan Bozbey, Ali Arda’nın uçak biletlerini kendisinin karşılayacağının sözünü verdi. Halk Günü’nde Karaman Mahalle Komitesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesi de Başkan Bozbey’e katkılarından dolayı plaket ve çiçek verdi. En önemli sorun işsizlik Herkesle tek tek görüşerek sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Mustafa Bozbey, gelenlerin büyük çoğunluğunun talebinin iş olduğuna dikkat çekti. Başkan Bozbey, “Halk Günü’nde 160’ı aşkın kişiyle görüşme imkanımız oldu. Sorunlara yönetim kadromuzla çözüm aradık. Ağırlıklı olarak işsizliğin birinci sırada olduğunu gördük. Nilüfer Belediyesi olarak işsizliğe çözüm bulmak adına iş ofisimiz aracılığıyla iş arayan ile işvereni buluşturuyoruz. İş arayanlara olanak sağlamak adına işletmelerle sürekli iletişim halindeyiz” dedi.

Nilüfer’de herkesin gülümsemesi için ellerinden gelene yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini söyleyen Başkan Bozbey, “Herkesin sorunlarını dinledik. Sorunların çözümü için gereken adımları atacağız. Nilüferlilerin farkını bugün bir kez daha gördük” dedi.



