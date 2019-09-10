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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Halit Ayar cinayetinde gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi

Halit Ayar cinayetinde gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi

Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal FOTO

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Tutuklama İstemi Avcılık Cinayet 


- 23 yaşındaki Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Emrah Yaşar ve Erhan Kurdal İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılık tarafından ifadelerinin alınmasının ardından 'Yağmaya teşebbüs' ve 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
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