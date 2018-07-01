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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Halıların içine gizlenen uyuşturucuyu hassas burun Rona buldu İzle

Halıların içine gizlenen uyuşturucuyu hassas burun Rona buldu İzle

eve girilmesi

Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Çamaşır Makinesi Polis Ekipleri 

-polis ekiplerinin evde arama yapması
-açık bırakılan çamaşır makinesi ve vantilatör görüntüsü
-Rona'nın evde arama yapması

( BURSA -ÖZEL)- Baskından birkaç dakika önce evden çıkan zehir taciri yakalanmaktan kurtuldu BURSA

- Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı iddiasıyla önceden tespit edilmiş adreslere baskın düzenledi.
Baskın sırasında evde bulunmayan zehir tacirlerinin halıların içine gizlediği uyuşturucu maddeyi narkotik köpeği Rona buldu. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Narkotik polisi uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere baskın düzenledi.
Baskında adreslerde arama yapan ekipler aranan şahısların evden birkaç dakika önce çıktığını açık bırakılan çamaşır makinesi ve vantilatörden anladı. Şahısların eve dönme ihtimaline karşı uzun süre bölgede bekleyen ekipler söz konusu adreste dakikalarca arama yaptı. Eğitimli narkotik köpeği Rona'nın da katıldığı operasyonda halıların içine gizlenmiş uyuşturucu maddesini hassas burun Rona buldu. Rona'nın evde arama yaptığı sırada tepki verdiği halıları arayan narkotik polisi, gizlenmiş bir miktar sentetik kannobinoid maddesi ele geçirdi. Ekipler arama tamamlandıktan sonra adresten ayrıldı. Adreste ikamet eden şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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