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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Halikarnas ot festivali yapıldı

Halikarnas ot festivali yapıldı

Etkinlikten detay

( MUĞLA ) MUĞLA

Doğal Ürün Gesi Festival Halk Oyunları 


- Ege Bölgesindeki ot mevsimi festivallerle tanıtılmaya devam ediyor. Bodrum’da Mart ayı boyunca 3 ayrı organizasyonla düzenlenen ot festivallerinin sonuncusu Halikarnas Ot Festivali oldu. Turizm bölgesi Bodrum’un doğal nimetlerinin ön plana çıktığı ot festivallerinin sonuncusu Kumbahçe Mahallesinde düzenlendi.
Mart ayında düzenlenen 3 ayrı etkinlikte doğadan toplanan çeşit çeşit otlar ve bu otlardan yapılan yemekler vatandaşlarla buluştu. Kumbahçe sahilinde düzenlenen Halikarnas Ot Festivalinde 120 stant açıldı. Etkinlik alanına gelenler hem doğal otlardan satın aldı hem de festival kapsamında yapılan bazı ot yemeklerinin tadına bakma imkanı buldu. Binlerce kişinin ziyaret ettiği ve 3 gün süren Halikarnas Ot Festivaline Yunan Adalarından da katılanlar oldu. Çeşitli halk oyunları, söyleşiler ve bir takım etkinliklerin düzenlendiği festivalde doğal ürünlerin tanıtılması ve sahiplenilmesi amaçlandı.
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