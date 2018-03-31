Halıcıoğlu'nda metrobüs arızası - İSTANBUL

- Metrobüs arızası ulaşımı aksattı - Metrobüsten ve oluşan kuyruktan detaylar İstanbul 'da metrobüs arızası ulaşımı aksattı - Halıcıoğlu durağında bir metrobüsün arızalanması, seferlerde aksamaya neden olduİSTANBUL (AA) - Avcılar - Zincirlikuyu seferini yapan bir metrobüsün arızalanması sonucu seferlerde aksama yaşandı.Avcılar'dan Zincirlikuyu istikametine giden 34 TN 2956 plakalı metrobüs, Halıcıoğlu durağında arızalandı.Arıza sebebiyle durağın iki yönünde de metrobüsler kuyruk oluştururken, ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.Metrobüsteki arızanın giderilmesinin ardından, seferler normale döndü.