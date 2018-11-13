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13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Haliç'teki 3 köprü trafiğe kapatıldı

Haliç'teki 3 köprü trafiğe kapatıldı

Köprünün açılması

Gemi Trafiği Yaya Trafiği 

-Geminin geçmesi
-Köprünün kapanması
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Haliç’te bulunan 3 köprü araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Haliç üzerindeki Galata, Atatürk ve Haliç Metro Köprüleri, gece 02.30 ile 03.30 arasında araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kapanan yollar sonrası köprüler gemi trafiği için açıldı. Açılan köprü altlarından gemi geçişleri sağlandı. Kapanan saatlerde araç ve yayalar Haliç Köprüsüne yönlendirildi. Kapanan yollar bir saatin sonunda tekrar araç ve yaya trafiğine açıldı.
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