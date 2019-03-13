Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Haliç'te yelkenli alabora oldu, yat kulübü öğrencileri kurtarıldı

Haliç'te yelkenli alabora oldu, yat kulübü öğrencileri kurtarıldı

Alabora olan yelkenlinin görüntüsü

Polis Bild Öğrenciler 

-Ekiplerin çalışması
-Detaylar

( İSTANBUL - 2) İSTANBUL

- Haliç'te yat kulübü öğrencilerinin kullandığı yelkenli alabora oldu. Yelkenlide bulunan 2 öğrenci kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre olay Haliç'te öğle saatlerinde meydana geldi. Yat kulübü öğrencilerinin eğitim için kullandığı yelkenli, denizde alabora oldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Deniz polise olay yerine gelerek yelkenlide bulunan iki öğrenciyi kurtardı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. (OY-EK-ÖFA
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı