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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Haliç'te trafiği kilitleyen kaza: 2 yaralı

Haliç'te trafiği kilitleyen kaza: 2 yaralı

Kaza yerinden detay

Trafik Kazası Trafik Yoğunluğu Trol 

-Ekiplerin çalışmaları
-Bölgedeki trafik yoğunluğu
-Haliç Köprüsü’nden detay

( İSTANBUL )- Haliç Köprüsü çıkışında meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı İSTANBUL

- Haliç Köprüsü çıkışı Okmeydanı istikametinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Haliç Köprüsü çıkışında meydana gelen trafik kazası nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. İki aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı. Kazaya karışan araçlar nedeniyle iki şerit trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kazaya karışan araçları kaldırmak için çalışma başlattı. Maddi hasarın meydana geldiği araçlar yol kenarına çekilerek trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Trafik Şube Müdürlüğü ve Yol Bakım Onarım ekiplerinin kazayı kaldırma çalışmaları sürüyor.
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