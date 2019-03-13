Haliç'te sandal alabora oldu: 2 kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı

- Haliç'te bir sandal alabora oldu. Sandalda bulunan 2 kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre olay Beyoğlu Sütlüce'de yaşandı. Haliç'e açılan sandal alabora oldu. Sandalda bulunan iki kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. (OY-ÖFA
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