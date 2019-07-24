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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Haliç Sahili’nde suya düşen genç kız iskele çapasına tutunarak yardım bekledi

Haliç Sahili’nde suya düşen genç kız iskele çapasına tutunarak yardım bekledi

Suya düşen kızın ambulans içindeki detayları

Genç Kız Deniz Polisi Sudan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Vatandaşla röportaj
-Olay yerinden detay
-Genel detaylar

( İSTANBUL )- Genç kızın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu İSTANBUL

- Haliç’te vatandaşların denizde genç bir kız görmesi üzerine polis ekipleri alarma geçti. İskele çapasına tutunarak su yüzeyinde kalan genç kız vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Beyoğlu, Haliç Sahili’nde denizde genç bir kız gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Haliç’te inşa halinde olan bir iskelenin çapasına tutunarak su yüzeyinde durmaya çalışan genç kızın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Halat uzatılarak sudaki genç kız kurtarıldı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan genç kız tedbir amaçlı olarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genç kızı sudan çıkardıklarını belirten bir vatandaş, ’’Yüzme bilmeyen biri sahile bu kadar yakın mesafede oturmamalı. Bende o esnada sahil kenarında oturuyordum. Zaman zaman arkasına dönüp çevresini izliyordu. Bir problemi var diye düşündüm. Sonrasına kaşla göz arasında nasıl düştüyse suya arkadaşın koştuğunu gördüm. Sudan çıkarıp ambulansa teslim ettik’’ ifadelerini kullandı. (ÖY-
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