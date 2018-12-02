Haliç Metro köprüsünde intihar girişimi Haberi

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( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL



- Haliç Metro Köprüsünde intihar amaçlı köprüye çıkan bir şahıs paniğe neden oldu. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri, şahsı ikna ederek polis merkezine götürdü. Olay, saat 13.30 sıralarında Haliç Metro Köprüsünde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenden köprüye çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayı gören vatandaşlar vakit kaybetmeden durumu polise bildirdi. Yanında bulunan akrabasının ve çevredeki vatandaşların şahsı ikna çabaları yetersiz kalınca, devreye olay yerine gelen polis ekipleri girdi. Polisin ikna çalışması sonuç verdi ve şahıs intihar etmekten vazgeçti. Şahıs ardından işlemleri yapılmak üzere Beyazıt Polis Merkezine götürüldü. (DCC-YES-

