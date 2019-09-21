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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Haliç Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı

Haliç Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı

Yanan araç

Bild Yükselen Irak Trol 

-Alevli görüntüler
-Araçtan yükselen dumanlar
-Küle dönmüş araçtan görüntüler
-Araçtan çıkarılan eşyalar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Haliç Köprüsünde seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürülürken, trafikte uzun kuyruklar oluştu. Olay, D-100 Karayolu Haliç Köprüsü Okmeydanı istikametinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sebahat Abacı kontrolündeki 34 LD 0621 plakalı araç seyir halindeyken motor aksamında yanma meydana geldi. Aracı yol ortasında bırakan araç sürücüsü ve beraberindekiler araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri ise yan yolu trafiğe kapatarak herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem aldı. Müdahalenin ardından küle dönen araç trafik çekicisi yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Haliç Köprüsü’nde yaşanan olay, trafiği olumsuz etkiledi. Yan yolun trafiğe kapanmasından dolayı uzun araç kuyrukları oluştu.
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