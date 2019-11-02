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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Haliç Köprüsü’nde kaza: E-5 Karayolu trafiği kilitlendi

Haliç Köprüsü’nde kaza: E-5 Karayolu trafiği kilitlendi

Drone görüntüsü

Polis İnsansız Hava Aracı Trafik Kazası Trafik Yoğunluğu 

-Oluşan trafik

( İSTANBUL -DRONE)- Karayolundaki trafik Zincirlikuyu'ya kadar uzadı İSTANBUL

- Haliç Köprüsü’nde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle E-5 Karayolu Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi. Zincirlikuyu'ya kadar oluşan trafik havadan görüntülendi. Haliç Köprüsü’nde saat 14.00 sıralarında maddi hasarlı bir trafik kazası meydana geldi. Kazaya polis ve yol yardım ekipleri müdahale ederken, E-5 Karayolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu meydana geldi. E-5 Karayolu'nda oluşan trafik Zincirlikuyu mevkisine kadar uzanırken, aracın köprüden çekildi. Karayolu üzerindeki trafikte oluşan yoğunluk devam ediyor. Yoğunluk insansız hava aracıyla havadan görüntülendi.
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