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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Haliç Köprüsü'nde araç yangını: Trafik felç oldu

Haliç Köprüsü'nde araç yangını: Trafik felç oldu

Yanan araçtan görüntü

İtfaiye Aracı Araç Yangını Bild Trol 

-dumanların otoyolu sarması
-aracın söndürme çalışmaları
-duran trafik

( İSTANBUL )- Haliç Köprüsü'nde yanan otomobilden çıkan dumanlar otoyolu sardı, trafik durdu İSTANBUL

- Haliç Köprüsü üzerinde bir araç alev alev yandı, dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.
E-5 Otoyolu Edirne istikametinde trafik tamamen durdu.Olay, bugün saat 17.30 sıralarında E-5 Otoyolu Haliç Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.
Yangın kısa sürede büyüyerek tüm otomobili sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi. Yanan otomobilden çıkan dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü.Dumanlar otoyolu sardı, trafik tamamen durduÖte yandan, otomobilden çıkan dumanlar zaman zaman görüş mesafesini sıfıra indirirken, yangının meydana geldiği E-5 Otoyolu Edirne istikameti üzerinde trafik tamamen durdu. Aracın tamamen söndürülüp yol güvenliğinin alınmasının ardından trafik normal akışına döndü.
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