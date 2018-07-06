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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Haliç'in sevimli misafirleri yunuslar - İSTANBUL İzle

Haliç'in sevimli misafirleri yunuslar - İSTANBUL İzle

- Haliç'te yüzen yunus balıklarından görüntülerHaliç'in sevimli misafirleri yunuslar - İstanbul 'un "Altın Boynuz"u olarak anılan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 1995'te başlattığı projeyle temizlenen Haliç'te görülen yunuslar, vatandaşların ilgisini çektiİSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, 1995 yılında başlattığı çevre projesiyle temizlenen Haliç'te görülen yunuslar vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde başlattığı "Haliç Çevre Koruma Projesi" sayesinde, kokusundan yanına yanaşılamayan, suyun azalması nedeniyle adacıklar oluşan, sandalların dahi yüzemediği "Altın Boynuz", büyük oranda temizlendi.Çevre yatırımlarıyla da yeni bir görünüm kazanan Haliç, son yıllarda İstanbul luların yanı sıra turistlerin de gözde mekanlarından biri oldu. Haliç, 30'un üzerinde balık çeşidine de yeniden ev sahipliği yapmaya başladı.
İstanbul lular, geçmişte olduğu gibi şimdilerde de Galata ve Unkapanı köprüleri başta olmak üzere Haliç'in değişik noktalarından oltayla balık avlamanın keyfini yaşıyor. Balık avlayan vatandaşlar, son olarak yunusların da Haliç'in sularında yüzdüğüne tanık oldu. Yunuslar vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. - Haliç'in serüveniBelediyeden alınan bilgilere göre, "Haliç Çevre Koruma Projesi'ne" 23 yılda 758 milyon dolar harcandı. Haliç kıyısındaki sanayi tesisleri kaldırıldı. Haliç'in her iki yakasına atıksu toplama kolektör ve tünelleri yapıldı. Böylece atık suyun Yenikapı ve Baltalimanı arıtma tesislerine ulaşması sağlandı.Haliç dibinden, kokuya neden olan 5 milyon metreküp çamur çıkartıldı. Kirlilik sebebiyle durmuş olan deniz taşımacılığı yeniden başladı.
Haliç havzasına yüz binlerce ağaç dikildi ve sahil yeniden düzenlenerek mesire, yürüyüş alanları ve parklar oluşturuldu. Haliç'in can bulmasıyla Sadabad da eski ihtişamına kavuşturuldu.2013 yılında Ayazağa ile Sarıyer Çayırbaşı arasında tünel yapılarak Haliç'e İstanbul Boğazı'ndan temiz su akıtılmaya başlandı. 5 bin metre uzunluğunda, 2,2 metre çapındaki tünelle günde 260 bin metreküp Boğaz suyu Haliç'e akıtılıyor. Böylece, Haliç'in suyu 1 yılda 3 kez yenileniyor. Haliç'teki su sirkülasyonu ve ekolojik yaşam kalitesi arttırıldı. Çözünmüş oksijen miktarı sayesinde Altın Boynuz'da biyolojik çeşitliliğin artması sağlandı.Çamurun depolandığı 180 bin metrekarelik alana tema park kuruldu. Sütlüce mezbahası uluslararası bir kongre merkezine dönüştürüldü. Boğaz'dan gelen suyla temizlenen Haliç; yenilenen Pierre Loti yeni kültür merkezleri, müzeler ve Bahariye Mevlevihanesi gibi tarihi yapıların restore edilmesiyle yeni bir görünüme kavuşturuldu.

Deniz Taşımacılığı Serüven Yunuslar Uluslararası Yunus Balıkları 

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