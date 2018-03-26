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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Halı sahaya giren şahıs bilgisayar ve çay çaldı

Halı sahaya giren şahıs bilgisayar ve çay çaldı

Güvenlik kamerası görüntüleri

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Dizüstü Bilgisayar 

-Şahsın pencereyi açması
-İçeri girmesi
-çekmeceleri karıştırması
-Şahsın laptopu alması
-Şahsın elindeki laptop ve çay paketini alıp çıkması

( MARDİN -ÖZEL) MARDİN

- Mardin’in Kızıltepe ilçesinde halı sahaya giren şahıs, dizüstü bilgisayar ve yarım kiloluk çay çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Kızıltepe ilçesi Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ümit Doğru’nun işlettiği halı sahayı gözüne kestiren şahıs, sahanın idari kısmının penceresini bir kaç denemeden sonra açtı. Tanınmamak için başına kapüşon geçiren şahıs, pencereden içeri girerek, çekmeceleri karıştırmaya başladı.
Çekmecede bulduğu bir dizüstü bilgisayarı alan şahıs, daha sonra ise geçtiği kafeterya kısmında yarım kiloluk çay paketini de çalarak kayıplara karıştı. Olay anı halı sahanın güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
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