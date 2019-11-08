‘Halı Kesme’ geleneği Altındağlı kadınların elinde hayat buldu İzle

-Usta öğretici Raziye Başeğmez röportajı

-Fatma Seçer röportajı

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( ANKARA -ÖZEL)- Usta öğretici Raziye Başeğmez: “Atlarımızdan kalan bu mirasa sahip çıkalım”- Kursiyer Fatma Seçer: “Büyükelçilik için özel bir halı dokuyorum” ANKARA



- Halı ve kilim dokumacılığında gelenek haline gelen “Halı kesme” işlemi Altındağlı kadınlar aracılığı ile günümüze taşındı. Altındağ Belediyesi’nin Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde edindikleri bilgi ve becerileri maddi kazanca dönüştüren Altındağlı kadınlar, ev ekonomilerine katkıda bulunuyor. Kültür merkezinde “Halı ve Kilim Dokuma Atölyesi”nde aylardır el emeği ve göz nuruyla halı dokuyan kadınlar, dokuma işlemi biten halıların son ilmeğini geleneksel bir törenle kesti. Elbirliğiyle dokudukları halıları bitirmenin ve kendi ayakları üzerinde durmanın mutluluğunu doyasıya yaşayan kadınlar, dokuması biten halıları halı firması temsilcilerine teslim etti. Kesim töreninin ardından Usta öğretici Raziye Başeğmez ve Meryem ana tablosu dokuyan Fatma Seçer İHA muhabirinin sorularını yanıtladı. Raziye Başeğmez : “Atlarımızdan kalan bu mirasa sahip çıkalım” 1996 yılından bu yana usta öğreticilik yaptığını belirten Raziye Başeğmez, “2018 yılında Altındağ Kültür Merkezinde göreve başladım. Yaklaşık bir sene önce lokalimizde halı dokuma kursumuzu açtık. Çok güzel işler başardık ve güzel ürünler çıkarttık ortaya. Bugünde halı kesim merasimimiz vardı. Bitirmiş olduğumuz halı hereke halısı. Tarihi mirasımızı simgeleyen desenler mevcut. Kültürel mirasımıza sahip çıkmak adına böyle bir desen seçtik. Halı dokuma kültürel miras olduğu için bu mirasa sahip çıkalım. Atlarımızdan kalan bu mirasa sahip çıkalım. Yok olmasın” ifadelerini kullandı. Fatma Seçer: “Bittiğinde Meryem ana tablosu olacak” Halı dokumaya 7 yaşında başlayan ve 25 yaşına kadar dokumaya devam eden 65 yaşında ki Fatma Seçer, “Köyden şehre geldiğimiz için halı dokuyamadım. 1 sene önce Raziye hoca ile tanıştım ve halı dokumaya yeniden başladım. Hem aile bütçeme katkısı oluyor hem de psikolojik olarak beni rahatlatıyor. Büyükelçilik için özel bir halı dokuyorum. 20’ye 25 santim ebatlarında ipek bir halı dokuyorum. 650 bin düğüm var. Bittiğinde Meryem ana tablosu olacak” dedi.





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