Halfeti’de silahlı saldırıya uğrayan tamirci öldü

-JANDARMALAR

-CENAZENİN ALINMASI

-KALABALIK

-HASTANEDEKİ KALABALIK



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan oto tamircisi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Karataş kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Birecik’ten Halfeti ilçesine giden Reşit Çetin’in (41) kullandığı 27 PN 373 plakalı otomobil, seyir halindeyken kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Reşit Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken jandarma ekiplerinin saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini araştırdıkları öğrenildi. Oto tamircisi olduğu öğrenilen Reşit Çetin'in işe gitmek için sabah evden ayrıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

