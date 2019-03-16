Halepçe kimyasal saldırısının 31'inci yılında gökyüzüne 5 bin balon bırakıldı - HALEPÇE
- Kimyasal saldırıda hayatını kaybedenlerin defnedildiği mezarlık - Mezarlığa gelenler - Balonların gökyüzüne bırakılması - Saldırıda hayatını kaybedenler için yapılan anıta çelenk bırakılmasıHalepçe'ye Irak ordusunun düzenlediği kimyasal saldırının 31'inci yılı dolayısıyla kentte hayatını kaybedenlerin anısına 5 bin balon gökyüzüne bırakıldı. Irak 'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in talimatıyla 16 Mart 1988'de gerçekleştirilen kimyasal saldırı sonucu yaşamını yitiren 5 bin kişi için Halepçe'de anma programı düzenlendi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin defnedildiği mezarlıktaki anmada kent sakinleri ile Irak 'ın diğer kentlerinde gelen ziyaretçiler Halepçe kurbanlarını dualarla andı.Program kapsamında kimyasal saldırıda hayatını kaybeden 5 bin kişinin anısına 5 bin balon gökyüzüne bırakıldı.
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