- Halep'te Rejim Saldırısı: 8 Ölü



- Suriye'de Beşar Esad rejiminin Halep’in batısındaki Kefir Halep bölgesine düzenlediği saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti. Esad rejimi Halep’in batısında Kefir Halep bölgesine saldırı düzenledi.

İlk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Suriye Sivil Savunma ekipleri yaralılara müdahale için olay yerine sevk edildi.

