- Halep’te Patlamada Ölenlerin Sayısı 5’e Yükseldi



- Suriye’nin Halep kentinde patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi. Halep’in kuzeyinde bulunan Cindires'te bomba yüklü bir araç infilak etti. Olayda ölenlerin sayısı 5'e, yaralıların sayısı ise 12’ye yükseldi. Patlama sonrası yangın çıkarken, olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yangını söndürdü. Yaralılar, çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

