- Halep'te oğlunun cansız bedeninin parçalarını toplayan anne yürek burktu

- Suriye'nin Halep kentinde Esad rejiminin saldırısı sonucu oğlunun cansız bedenine ait parçaları toplayan anne yürek burktu. Suriye'de Esad rejimi Halep'in güneyindeki El-Kalagiya köyünün çevresine saldırılar düzenledi. Saldırı sonucu Muhammed Eid Nour adlı 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Oğlunun cansız bedenine ait parçaları toplayan anne ise yürekleri burktu.
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