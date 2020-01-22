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22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Halep'te oğlunun cansız bedeninin parçalarını toplayan anne yürek burktu

- Halep'te oğlunun cansız bedeninin parçalarını toplayan anne yürek burktu

Oğlunun cesedine ait parçaları toplayan anne

( HALEP ) HALEP

Rejim Saldırı 


- Suriye'nin Halep kentinde Esad rejiminin saldırısı sonucu oğlunun cansız bedenine ait parçaları toplayan anne yürek burktu. Suriye'de Esad rejimi Halep'in güneyindeki El-Kalagiya köyünün çevresine saldırılar düzenledi.
Saldırı sonucu Muhammed Eid Nour adlı 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Oğlunun cansız bedenine ait parçaları toplayan anne ise yürekleri burktu.
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