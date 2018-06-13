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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Halep’in sıfır noktasında toplu iftar

Halep’in sıfır noktasında toplu iftar

İftar yapan Suriyelilerden detay görüntüler

( HATAY ) HATAY

Hava Saldırısı İftar Yemeği Tarım Şili Saldırı 


- İHH İnsani Yardım Vakfınca, Suriye rejiminin kontrol ettiği Halep’in sıfır noktasında bulunan Anadan bölgesinde yaşayan bin 500 sivile iftar yemeği verildi.
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada, Suriye içerisinde hava ve kara saldırısına uğrayan en kritik bölgelerdeki sivillere dahi Ramazan yardımı ulaştırdıklarını söyledi.

Tosun, Halep’in sıfır noktasındaki Anadan bölgesinde de daha önce hava saldırısına uğramış ve yarısı enkaz haline gelmiş bir camide iftar verdiklerini belirterek, "Suriye’de birçok bölgeye halen havadan ve karadan saldırılar devam ediyor. Buna rağmen bu kritik bölgelerde de iftar organizasyonlarımız devam ediyor. Son olarak Halep’in sıfır noktasındaki Anadan bölgesinde bin 500 kişilik iftar yemeği verdik. İftarımız daha önce hava saldırısına maruz kalmış ve yarısı kullanılamaz hale gelen bir camide iftar verdik" diye konuştu.
İHH İnsani Yardım Vakfı, Ramazan ayı boyunca Suriye’nin çeşitli bölgelerinde her gün 50 bin kişiye iftar yemeği verdi.
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