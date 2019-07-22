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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Halep’in doğusunda patlama: 3 yaralı Haberi

- Halep’in doğusunda patlama: 3 yaralı Haberi

Olay yerinden görüntüler

Hava Saldırısı Hastane İdlib Rejim Saldırı 

-Ambulans sesi
-detay

( HALEP ) HALEP

- Suriye'nin Halep kentinin doğusuna motosikletle yapılan saldırıda meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Halep’in doğusunda yaşanan patlamada 3 sivilin yaralandığı öğrenildi. Patlama sonucu bölgedeki binalar hasar görürken, yaralıların hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı. Esad rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları, Suriye’nin İdlib iline bağlı Maret El Numan bölgesinde pazar alanına sabah saatlerinde hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi hayatını kaybederken 50 kişi yaralanmıştı.
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