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21 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
- Halep'in batısında ve İdlib'te ölü sayısı 35'e yükseldi

- Halep'in batısında ve İdlib'te ölü sayısı 35'e yükseldi

Saldırıların gerçekleştiği bölgelerden detay

( HALEP ) HALEP

Bild İdlib Rejim Saldırı Sivil Savunma 


- Suriye'de Beşşar Esad rejiminin ve Rus uçaklarının gün boyunca Halep'in batısı ve İdlib'teki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Suriye'de Esad rejimi ve Rus uçakları gün boyunca Halep'in batısına ve İdlib'teki yerleşim bölgelerine ağır saldırılar gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde başlayan ve hala devam eden saldırılar sonucu 35 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.
Hayatını kaybedenler arasında çocuk ve kadınların da bulunduğu belirtildi. Saldırılar nedeniyle yerleşim bölgelerinde büyük hasar meydana gelirken, sivil savunma ekipleri enkaz altında kalanları çıkartmak için çalışmalarını sürdürüyor. 12 Ocak'ta İdlib'te sağlanan ateşkese rağmen Esad rejimi ve Rus uçaklarının saldırıları nedeniyle 80'den fazla kişi hayatını kaybetti.
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