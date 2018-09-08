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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Halep, İdlib Ve Hama’daki Gösterilerde Saldırılar Kınandı - Muhalifler: “tercihimiz Direniş”

- Halep, İdlib Ve Hama’daki Gösterilerde Saldırılar Kınandı - Muhalifler: “tercihimiz Direniş”

Halep, İdlib ve Hama kırsalındaki Suriye rejim muhaliflerinin gösterilerinden görüntüler

( HALEP -EK) - Halep, İdlib ve Hama’daki gösterilerde saldırılar kınandı- Muhalifler: “Tercihimiz direniş” HALEP

Muhalifler Protesto Cuma Namazı Hükümet Saldırı 


- Bugün cuma namazından çıkan Halep, İdlib, Hama ve civarındaki 40 kasabadan rejim muhalifleri, Rusya’nın Suriye rejimine desteğini, İdlib ve kurtarılmış bölgelere saldırısını protesto eden gösteriler yaptı. Halep’in 5 kilometre yakınında bulunan Han el Asel kasabasında Esad rejiminin devrilmesi ve devrimin sürmesi için büyük çapta gösteriler yapıldı. Göstericiler ellerinde, üzerinde Türk halkını öven, Türk hükümetinin Suriye’deki kontrol noktalarını artırmasını isteyen pankartlar da taşıdı. Gösterilerde Türk halkına teşekkür edilirken, Suriye’nin alt yapısını bombalayan Rusya kınandı. Dün aktivistlerin yaptığı çağrıya bugün uyan halk cuma namazından sonra İdlib, Halep ve Hama’nın kırsalında sokaklara çıkarak gösteri yaptı ve Rusya’nın saldırısını kınadı. Göstericiler tercihlerinin direniş olduğunu belirterek, Esad rejiminin devrilmesi isteklerini ve devrimin prensiplerine sarıldıklarını belirtti.
Gösterilerde Suriye'nin işgalcilerin mezarı olacağı söylendi. Türkiye'nin Suriye halkıyla ilgili tutumu ise övüldü.
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