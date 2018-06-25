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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Halep, Erdoğan'ın Zaferini Kutladı

- Halep, Erdoğan'ın Zaferini Kutladı

Halep Erdoğan'ın zaferini kutluyor

( HALEP ) - Halep, Erdoğan'ın zaferini kutladı HALEP

Muhalifler Milletvekili Seçimi Milletvekili Trol 


- Türkiye’de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferini muhaliflerin kontrol ettiği Halep’te kutlandı. Halep’te hem halk hem de Özgür Suriye Ordusu coşku ve sevinç ile Recep Tayyip Erdoğan seçilmesi yanı sıra milletvekili seçimi zaferini kutladı. Haci Ebu Ömer, “Erdoğan’ın Suriye ve Suriyelilere yönelik yardımlardan dolayı çok sevinçliyim” ifadesini kullandı. Öte yandan Suriyeli Ezzeddin göçmen Suriyelilere kapılarını açan Erdoğnan’ın zaferinden dolayı mutluluklarını dile getirerek, Suriye meselesini en çok destekleyen Türkiye olduğunu söyledi.


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