- Halep, Erdoğan'ın Zaferini Kutladı



- Türkiye’de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferini muhaliflerin kontrol ettiği Halep’te kutlandı. Halep’te hem halk hem de Özgür Suriye Ordusu coşku ve sevinç ile Recep Tayyip Erdoğan seçilmesi yanı sıra milletvekili seçimi zaferini kutladı. Haci Ebu Ömer, “Erdoğan’ın Suriye ve Suriyelilere yönelik yardımlardan dolayı çok sevinçliyim” ifadesini kullandı. Öte yandan Suriyeli Ezzeddin göçmen Suriyelilere kapılarını açan Erdoğnan’ın zaferinden dolayı mutluluklarını dile getirerek, Suriye meselesini en çok destekleyen Türkiye olduğunu söyledi.





