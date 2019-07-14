- Halep'e Füze Saldırısı: 6 Ölü, 9 Yaralı



- Suriye'nin Halep kentine füze düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Suriye’nin Halep ili kırsalındaki El- El-Jadida bölgesindeki yerleşim yerine füze düştü. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı açıkladı.

Ölülerin hepsinin sivil olduğu öğrenildi. Yapılan füze saldırısının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

