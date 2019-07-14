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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
- Halep'e Füze Saldırısı: 6 Ölü, 9 Yaralı

- Halep'e Füze Saldırısı: 6 Ölü, 9 Yaralı

olay yeri detay

( HALEP ) - Halep'e füze saldırısı: 6 ölü, 9 yaralı HALEP

Gesi Saldırı 


- Suriye'nin Halep kentine füze düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Suriye’nin Halep ili kırsalındaki El- El-Jadida bölgesindeki yerleşim yerine füze düştü. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı açıkladı.
Ölülerin hepsinin sivil olduğu öğrenildi. Yapılan füze saldırısının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
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