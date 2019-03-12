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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Bıçaklayan zanlı ili bir kişinin getirilmesi (bıçaklayan alt üst siyah kıyafetli olan)

Adli Tıp Dedektif 

-Zanlıların adli tıpa alınması
-Diğer iki zanlının adli tıpa alınması
-Zanlıların adli tıptan çıkartılıp adliyeye götürülmesi
-arşiv halay görüntüleri

( ADANA ) -- Adana'da düğünde halay çekerken yan bakma meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişiyi yaraladığı iddia edilen zanlı ile kavgaya karıştığı öne sürülen 5 kişi adliyeye sevk edildi ADANA

- Adana'da düğünde halay çekerken yan bakma meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişiyi yaraladığı ileri sürülen zanlı ile kavgaya karıştığı öne sürülen 5 kişi adliyeye sevk edildi Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Yavuzlar Mahallesinde 10 Mart günü meydana geldi. İddiaya göre, Onur A.(26) ve arkadaşı Volkan Ö. (26) akrabalarının düğününe gitti. İki arkadaş düğünde oynayarak eğlenmeye başladı.
Bu sırada düğüne Muhammet T. (19), Necati Ç. (23), Murat K. (20), Reber S. (20) C.T.(17) ve M.E.K'de (17) geldi. Gençler düğünde halay çekmeye başladı.
Bu sırada, halay çeken Muhammet T. ile Onur A. arasında yan bakma meselesinden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Muhammet T. darp edilince Onur A. ile Volkan Ö.'yü bıçakladığı ileri sürüldü. Daha sonra da bıçaklama olayına ve kavgaya karışan zanlılar olay yerinden kaçtı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Onur A.'nın durumunun ağır olduğu Volkan Ö.'nün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaydan sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda olaya karışan 6 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 2'sinin yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Diğer zanlıların ise ifadeleri alındı. Zanlılardan Muhammet T.'nin 2 kişiyi bıçakladığı diğer zanlıların kavgaya karıştığı ileri sürüldü. Zanlılar ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. (FKE-
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