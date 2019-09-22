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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Halay çekme cinayetinin cezaevi firarisi yakalandı

Halay çekme cinayetinin cezaevi firarisi yakalandı

Hükümlünün adli tıpa getirilmesi

Adli Tıp Dedektif Firari Hükümlü Hapis Cezası Açık Cezaevi 

-Adli tıpa alınması
-Adli tıptan çıkartılması
-Adliyeye götürülmesi

( ADANA ) -- Adana'da 2006 yılında düğünde kız ve erkek tarafı arasında halay çekme yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla 25 yıl hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı ADANA

- Adana'nın Yumurtalık ilçesinde 2006 yılında düğünde kız ve erkek tarafı arasında halay çekme yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra açık cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri, 2006 yılında Yumurtalık ilçesindeki bir düğünde halay çekme yüzünden kız ve erkek tarafı arasında çıkan kavgada Yahya Nennioğlu'nu öldüren ve tutuklu bulunduğu açık cezaevinden firar eden Ali Yurtsever'in yakalanması için çalışma başlattı. İnfaz dedektifleri, hükümlünün Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti. Dedektifler hemen bu adrese baskın düzenledi.
Yapılan baskında hükümlü, saklandığı evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye getirilen hükümlü daha sonrada cezaevine götürüldü. (FKE-
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