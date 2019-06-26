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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Halatı kopan yük asansöründeki kişi yaralandı - ZONGULDAK

Halatı kopan yük asansöründeki kişi yaralandı - ZONGULDAK

- Hastane önünden görüntüleZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ta yük asansörünün halatının kopması sonucu 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Hüseyin A. (40) Baştarla Mahallesi Akaryakıt Sokak'taki bir binanın yük asansöründe bulunduğu sırada halatlar koptu.Halatlarının birbirinin üzerine gelmesi sonucu havada asılı kalan asansördeki Hüseyin A, yaralandı. Yaralı, çevrede bulunan vatandaşlarca asansörden çıkarıldı.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yük Asansörü Karya 

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