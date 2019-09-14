Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Halatı kopan deniz paraşütüyle palmiyeye çarptılar (2) - ANTALYA

Halatı kopan deniz paraşütüyle palmiyeye çarptılar (2) - ANTALYA

- Yaralıları kurtarma çalışmasından cep telefonuyla çekilen görüntüler - Olay yerinden görüntüler - Görgü şahitlerinin açıklamalarıHalatı kopan deniz paraşütüyle palmiyeye çarptılarANTALYA (AA) - Antalya 'da bindikleri deniz paraşütünün halatının kopması sonucu rüzgarla havada savrulan Rus turistler, bir otelin palmiyelerine takıldı.Rus turistler Valentina Kulishova ile Mark Mitrafanov, Konyaaltı Plajı'nda deniz paraşütüne bindi.Bu sırada şiddetli rüzgar nedeniyle deniz paraşütünün halatı koptu. Yaklaşık 300 metre savrulan Rus turistlerin bindiği paraşüt 5 yıldızlı bir otelin palmiyelerine takıldı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kurtarılan yaralı turistler, özel bir hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri, deniz paraşütü kullandıran kişiyi, ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.Konyaaltı Plajı'ndan denize giren Muhammet Altunel, özçekim yaptığı sırada çektiği fotoğrafta halatı bulunmayan bir deniz paraşütü fark ettiğini söyledi.

Arkasına döndüğünde Rus turistlerin bağırarak yardım istediğini anlatan Altunel, "Rüzgarla savruluyorlardı. Plajın üzerinden ve Akdeniz Bulvarı'nın üzerinden geçerek otelin palmiyelerine takıldılar. Otelin duvarına çarpsalardı daha da ağır yaralanabilirlerdi." dedi.

Polis Merkezi Yıldızlı Cep Telefonu Sağlık Ekipleri Şiddetli Rüzgar 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı