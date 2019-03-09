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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hal pazarındaki marul kavgası kamerada... 1 yaralı, 1 gözaltı Haberi

Hal pazarındaki marul kavgası kamerada... 1 yaralı, 1 gözaltı Haberi

güvenlik kamerasında kavga anı

Polis Hastane Salar Kamera Güvenlik Kamerası 

-detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa Hal Pazarında komşu iki esnaf arasında iş yeri önüne konulan marul kasaları nedeniyle çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralanırken, 1 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre kavga, öğle saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesinde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen komşu iki esnaf arasında iddiaya göre, dükkan önüne konulan marul kasaları nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavga, diğer esnafın araya girmesiyle sonlandı. Kavgaya karışan esnaftan biri bıçakla yaralandı, diğeri ise ihbar üzerine olay yerine giden polis tarafından gözaltına alındı. Yaralanan esnaf hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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