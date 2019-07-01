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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Hal binasında yangın - MUĞLA

Hal binasında yangın - MUĞLA

- Yangından genel görüntü - Alevlerden detay - Ekiplerin çalışması - Vatandaşlardan görüntü Muğla 'da hal binasında yangın - Yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde, toptancı halinde çıkan yangın söndürüldüKaraçulha Mahallesi'nde bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi Karaçulha Toptancı Hali'nde, Aytekin Binici'ye ait iş yerinde yangın çıktı. Plastik kasalara ve karton parçalarına sıçrayan alevler, kısa sürede tüm iş yerini sardı.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Salar Toptancı Hali Trol 

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