Hakurk’taki terör yuvalarına füze atışı Video



- Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen ‘Pençe’ operasyonu kapsamında Hakurk birçok noktası vuruldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden gece boyunca sevk ve idare edilen kara harekatı adım adım ilerliyor. Hakurk’taki terör yuvalarına yönelik düzenlenen operasyona, Bitlis’in Tatvan ilçesindeki 10. Komando Tugayı ile Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı emrindeki askerler katılırken, Derecek ilçesindeki askeri birlikler tarafından da ateş destek vasıtalarıyla PKK hedefleri vuruldu. Öte yandan, ‘Pençe’ operasyonu nedeniyle Yüksekova ilçesinden de bir askeri konvoy sınıra sevk edildi. (MSA-Y)

