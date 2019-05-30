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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hakurk'a 'Pençe' harekatı - Patlayıcı ve mayınlar kontrollü infilak ettiriliyor

Hakurk'a 'Pençe' harekatı - Patlayıcı ve mayınlar kontrollü infilak ettiriliyor

Hakurk'a "Pençe" harekatı - Patlayıcı ve mayınlar kontrollü infilak ettiriliyor - El yapımı patlayıcının kontrollü imha anı - Tuzaklanan patlayıcıların fotoğraflarıHakurk'a "Pençe" harekatı - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde süren Pençe Harekatı'nda, teröristlerce bölgeye önceden yerleştirilen patlayıcı ve mayınlar imha ediliyorANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesindeki Pençe Harekatı'nda, terör örgütü mensuplarınca bölgeye yerleştirilen patlayıcılar ve mayınlar kontrollü infilak ettiriliyor.Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.Bilgilendirmeye göre, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen Pençe Harekatı planlandığı gibi başarılı şekilde devam ediyor.Komandolar, Hakurk'ta örgüte ait sığınak ve barınakların yanı sıra bulunan tuzaklı ve uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcılar ile mayınları da imha etmeyi sürdürüyor.Öte yandan, bilgilendirmeyle birlikte bölgede bulunan el yapımı patlayıcıların fotoğrafları ile kontrollü şekilde imha edilen bir patlayıcının görüntüsü de paylaşıldı.

Uzaktan Kumanda Dolar Gesi Terör Örgütü Teröristler 

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