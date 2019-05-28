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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Hakurk'a 'Pençe' harekatı (3)

Hakurk'a 'Pençe' harekatı (3)

Hakurk'a "Pençe" harekatı (3) - Hakurk'a "Pençe" harekatı - Operasyonda ele geçirilen mühimmatlarHakurk'a "Pençe" harekatı - Irak 'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı'nda teröristlere ait mağara ve sığınaklarda çok sayıda patlayıcı ile yaşam malzemesi ele geçirildiANKARA (AA) - Irak 'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı'nda teröristlere ait mağara ve sığınaklarda ele geçirilen çok sayıda patlayıcı ile yaşam malzemesinin imha edildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Irak 'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde dün başlatılan Pençe Harekatı'nda PKK'lı teröristlere ait 8 bölmeli sığınakta EYP malzemeleri, tuzaklı EYP'ler, roket mühimmatları ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmat ve malzemeler imha edildi.Öte yandan harekat kapsamında, PKK'lı teröristlere ait 5 mağara ve sığınakta 400 metre EYP yapımında kullanılan kablo, binden fazla doçka uçaksavar mermisi, çeşitli çapta11 havan mühimmatı ile çok miktarda yaşam malzemesi de imha edildi.

Aksav Uçaksavar Mermisi Teröristler Mermi Uçaksavar 

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