- Hakurk’a hava harekatı - Hakurk’taki terör bölgeleri alev alev Haberi



- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün gece saatlerinde Erbil’in kuzeyinde yer alan Hakurk’a hava harekatı düzenledi.

Belirlenen noktalar F-16’lar tarafından bombalanırken, vurulan bölgelerin alev alev yandığı görüldü.

10 Mart’ta Irak’ın Kuzeyinde PKK terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda sınır ötesinde belirlenen terör örgütü mensupları ve barınma alanları, vuruluyor. Erbil’in kuzey bölgesinde yer alan Hakurk'ta dün gece saatlerinde TSK tarafından gerçekleştirilen hava harekatıyla vuruldu. F-16’ların bombardımanı sonucu imha edilen terör bölgesi adeta geceyi aydınlattı. Vurulan dağın alev alev yandığı görüldü.



