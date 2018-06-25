Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Hakurk’a hava harekatı - Hakurk’taki terör bölgeleri alev alev

- Hakurk’a hava harekatı - Hakurk’taki terör bölgeleri alev alev

Sosyal medyada paylaşılan video

( ERBİL ) - Hakurk’a hava harekatı- Hakurk’taki terör bölgeleri alev alev ERBİL

Hava Harekatı Gesi Sınır Ötesi Terör Örgütü 


- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün gece saatlerinde Erbil’in kuzeyinde yer alan Hakurk’a hava harekatı düzenledi.
Belirlenen noktalar F-16’lar tarafından bombalanırken, vurulan bölgelerin alev alev yandığı görüldü.
10 Mart’ta Irak’ın Kuzeyinde PKK terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda sınır ötesinde belirlenen terör örgütü mensupları ve barınma alanları, vuruluyor. Erbil’in kuzey bölgesinde yer alan Hakurk'ta dün gece saatlerinde TSK tarafından gerçekleştirilen hava harekatıyla vuruldu. F-16’ların bombardımanı sonucu imha edilen terör bölgesi adeta geceyi aydınlattı. Vurulan dağın alev alev yandığı görüldü.

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı