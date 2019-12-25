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25 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - ADIYAMAN

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - ADIYAMAN

- Hükümlünün Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü binasından çıkarılışı Adıyaman 'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'da, hakkında 11 ayrı "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 ayrı "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan Abdullah P'nin kent merkezine geldiği ihbarını aldı.Ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü, eski Kahta Caddesi üzerinde yaya olarak yürüdüğü esnada gözaltına aldı.Hükümlü, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.Bu arada hükümlünün yağma, evden ve iş yerinden hırsızlık, kapkaç ve toplamda 11 ayrı hırsızlık suçunun bulunduğu öğrenildi.

Kapkaç Akalan Hapis Cezası Hırsız Trol 

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