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09 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Hakkarili öğrenciler etüt merkezi istiyor

Hakkarili öğrenciler etüt merkezi istiyor

Ders çalışan öğrencilerden detaylar

Lisans Mezunu Ders Çalış Basın Açıklaması İlahiyat Fakültesi Öğrenciler 

-Dersliklerden detaylar
-Öğrencilerden detaylar
-Lisans mezunu Arif Zirek ile röportaj
-Öğrencilerin toplu basın açıklamasından detaylar

( HAKKARİ -ÖZEL) HAKKARİ

- Hakkari’de Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) hazırlanan lisans mezunu bir grup öğrenci, yetkililerden ders çalışabilecekleri etüt merkezi istedi. Hakkari’de KPSS’ye hazırlanan lisans mezunu bir grup öğrenci, ders çalışabilecekleri etüt merkezi olmadığı için basın açıklaması düzenledi.
Kentte sadece Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve 2 derslikten oluşan 48 öğrenci kapasiteli ‘Prof. Dr. İlhan Varank Sınavlara Hazırlık Çalışma Merkezi’nde yeni sınıfların açılmasını isteyen öğrenciler adına ilahiyat fakültesi mezunu Arif Zirek bir açıklama yaptı. Lisans mezunu 150 arkadaşıyla birlikte ders çalışma konusunda ciddi sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Zirek, “Üniversite mezunuyum. Ders çalışma noktasında ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Sıkıntı yaşamamızın nedeni, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün tadilatta olması. Aylardır belediye bünyesindeki Prof. Dr. İlhan Varank Etüt Merkezine gelip ders çalışıyoruz. Fakat burada da iki derslikte 48 kişilik yer var. Yaklaşık 150 öğrenci ders çalışmak için her sabah 07.00’da buraya geliyoruz. Erken gelmemizin nedeni yer kapmak. Sabahın köründe merdivenlerde sıraya diziliyoruz. Bazı arkadaşlar saat 06.00’da gelip sırada bekliyor. Yer bulamayanlar evlerine gitmek zorunda kalıyor. Yetkililerden tek istediğimiz ders çalışabileceğimiz kapsamlı bir etüt merkezidir” diye konuştu.

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