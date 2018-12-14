Hakkarili kadınlardan ‘yerli malı’ vurgusu

-Değişik yiyecekler

-Kalabalıktan görüntüler

-Röportajlar

-Kermesten detaylar

-Ak Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş röportaj(Kırmızı ceketli)

-El emeğini sergileyen bir kadın ile röportaj



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanlığı tarafından "AK Kadınlar Yerli Üretir, Milli Tüketir, Ekonomiye Destek Verir" sloganıyla kermes düzenleyerek, yerli malı üretimi ve tüketimine dikkat çektiler. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Bulvar Caddesi üzerinde bulunan belediye binası önünde düzenlenen kermeste; gıdadan aksesuara varıncaya kadar çeşitli el emeği ürünler sergilendi. El emeği göz nuru ürünler satışa sunulurken, değişik yemek ve tatlı çeşitleri ise ücretsiz olarak vatandaşlara ikram edildi. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de kermesi ziyaret etti. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş, Vali Akbıyık’a isimlik ve kilim hediye etti. Vali Akbıyık ise, bu güzel etkinlikten dolayı Başkan Ertuş ve emeği geçen kadınlara teşekkür etti. Basın mensuplarına açıklamada bulunan AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş, buradaki amaçlarının “Yerli Üretir, Milli Tüketir, Ekonomiye Destek Veriyor” adı altında ekonomiye katkı sağlamak olduğunu söyledi.



Ertuş, “AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanlığı olarak çadır açarak soğuk havaya rağmen ekonomiye destek veriyoruz. Halkımızın standımıza büyük bir ilgisi var. Hakkari halkına desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah’ın izniyle bu desteklerini seçimde sandıkta da gösterecekler inşallah. Yerel seçimler için kendilerinde büyük destek bekliyoruz” dedi.

Kermese katılan kadınlar ise, el emeklerini burada sergilemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bu güzel etkinlikten dolayı AK Parti Kadın Kolları Başkanlığına teşekkür ettiler.

