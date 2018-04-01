Hakkarili kadınlardan okuma yazma kursuna yoğun ilgi
: - Sınıftan detay - Kursiyerlerden detay - Okuma yazma detay - Kursiyerlerden konuşma detayıHAKKARİ (AA) - Hakkari ’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kurslar yoğun ilgi görüyor.Geçmişte farklı nedenlerden dolayı okula gidemeyen 40 kadın, kurslar sayesinde okuma yazma öğrenme imkanı buldu.Merkeze bağlı Kıran Mahallesi'nde bulunan Atatürk İlkokulu'nda okuma yazma kursuna devam eden kadınlar, çocuklarının oturduğu sıralarda okuryazar olmak için azimle çalışıyor.İlerleyen yaşlarına rağmen ellerine defterlerini alıp okul yolunu tutan kadınlardan kimi çocuğu için kimi de yarım kalan hayallerine ulaşmak için okuryazar olmak istiyor.Kursiyerlerden 75 yaşındaki Fehide Tekin, kurs sayesinden okuma yazma öğrendiğini, emeği geçen yetkililere ve öğretmenlere teşekkür etti.Süheyla Ecer ise, okuma yazma öğrenmek için okula geldiğini ve okuma yazma öğrendiğini, çok mutlu olduğunu belirterek bu imkanı kendilerine sağlayan herkese teşekkür etti.