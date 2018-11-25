- Hakkarili kadınlar, kadına yönelik şiddete karşı yürüdü Haberi

-Pankartlar

-Yürüyüşe geçmeleri ve slogan atmaları

-Yürüyüşten detaylar ve güvenlik önlemleri

-Hakkari Ak Parti Kadın Kollarında Tanıtım Medya Birim Başkanı Sevcan Deviren basın açıklamasını okuması



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari İl Kadın Kolları Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle yürüyüş düzenledi.

Bulvar Caddesi üzerinde bulunan parti binası önünde toplanan ve aralarında yöresel kıyafetli kadınların da bulunduğu kalabalığa Yüksekova ilçesinden gelen AK Partili kadınlar da destek verdi. Kent merkezinde yürüyüşe geçen kadınlar, ellerinde bulunan “Kadına yönelik şiddete birlikte dur de” afişi eşliğinde ve üzerinde “Kadın erkek birlikteyiz, güçleneceğiz”, “Haddini aşma öfkene yenik düşme”, “Beni de duy, kadın güçlenirse toplum da güçlenir” pankartlarla yürüdüler. Kadına kalkan eller kırılsın, kadın şiddetine hayır sloganları atan AK Partili kadınlar, yürüyüşlerine parti binası önünde son verdiler. Burada basın açıklamasını okuyan AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanlığı Tanıtım Medya Birim Başkanı Sevcan Deviren, kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ettiğini belirterek, “Aile içi şiddet ne yazık ki hala en yaygın şiddet biçimi olmaya devam ediyor. Ak kadınlar olarak, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmiyor, ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı çizgimizi çekiyoruz. Kadim medeniyetimizin yüzyıllar boyunca barındırdığı din, ahlak, şuur ve vicdan öğretilerinin tümünde, kadına ve kız çocuklarına karşı yapılan herhangi bir kötü muameleye kati suretle karşı çıkılmıştır. Yüzyıllar öncesinden henüz İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi yokken, kadın erkek ayrımı yapmadan insani bir mesajın dünyaya yayılmasına öncü olan Hazreti Peygamberin sözünü hatırlamak ve hatırlatmak hepimizin üzerine düşen önemli bir vazifedir. ‘İnsanlara merhamet etmeyene, Allah da merhamet etmez.’ Hiçbir ayrım gözetmeksizin yaşam biçimi olarak tüm insanlığa karşı kötü muameleyi bizlere men eden dinimizin, kadına ve kız çocuklarına uygulanacak kötü muameleyi kabul etmesi de mümkün değildir” dedi.

(MSA-Y)

