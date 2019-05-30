Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Hakkarili genç girişimci kütükte mantar yetiştiriyor

Hakkarili genç girişimci kütükte mantar yetiştiriyor

Genel görüntü

-Kütüklerde bulunan mantarlardan görüntü
-Röportaj
-Dışarıdan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sera kuran genç girişimci Faruk Bilmez, kütükte mantar yetiştirmeye başladı.
Yüksekovalı genç girişimci Faruk Bilmez, askerde öğrendiği bilgiyle ilçede kurduğu serada istiridye mantarı yetiştirmeye başladı.
Gerekli koşulları yerine getiren Bilmez, projenin başarıya ulaşması halinde daha geniş kapsamlı bir üretim hedeflediğini ve bunun için destek beklediğini kaydetti.
İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gürdere köyünde sera kuran Bilmez, mantarların yetişmesi için gece gündüz emek harcıyor. Bilmez, “Beklediğimiz potansiyeli bulursak, mantarlarımızı satışa sunmayı düşünüyoruz. Bu potansiyeli bulursak daha güzel bir yer açmayı planlıyoruz. Mantarlar rahatlıkla yenilebilinir. Biz geçen akşam yedik. Tadı da gayet güzeldi. Dağlarda topladığımız mantarlar ile aynı tat vardı. Yüksekova’da bir ilk yaptık ve başaracağımıza da inanıyorum. Herhangi bir yerden destek almadım, yetkililerden destek alırsak daha iyi yapacağımıza inanıyorum” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı